Kılıçdaroğlu: Belediye Başkanını Seçmek Bir Beka Sorunu mu? (Aktüel Görüntü)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin seçime gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül ile Büyükada'daki toplantı öncesinde şehit babası Muhammet Yüksel'in evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıya eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı."17 YIL ÖNCE BEKA SORUNU YOKTU, ŞİMDİ Mİ ÇIKTI"Toplantıda ilk konuşmayı CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül yaptı. Gül, Adalar'da kültür ve sanat yapacaklarını, Adalar'ı İstanbul'un kimlik kartı haline getirmek istediklerini belirtti. Daha sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçime gittiğini belirterek "Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Türkiye'deki atmosfer şu; 'Sanki bir savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere'. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım' deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Eğer, Türkiye'nin bir beka sorunu varsa, dönüp 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil" dedi."İHANET ETTİK DEMEKLE SORUN ÇÖZÜLMÜYOR"Adalar'ın kendine özgü zenginlikleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu güzelliklerin dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti. Adalar'ın entelektüel zenginliğini dünyaya taşımak gerektiğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, adada, her yıl geleneksel olarak uluslararası felsefe konferansları yapılabileceğini de sözlerine ekledi.İstanbul'un beton ormanına döndüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, " 'İhanet ettik' demekle bu sorun çözülmüyor. Bu sorunu çözmek için önce kent kültürüne sahip olmak lazım. Entelektüel birikime sahip olmak lazım. Kavgadan uzak, huzurdan yana bir kentin arayışı içinde olmak lazım. 'Ben sadece bina yaparım' anlayışıyla insanlar mutlu olmuyor. İnsanlar, yaşlılar huzur içinde konuşamıyorsa, gençlerimiz iş bulamıyorsa ve kente egemen olan sorun yumağı aşılamıyorsa, bunu aşabilecek bir siyasi anlayış gelmiyorsa, o kente huzur sağlayamazsınız. İnanıyorum ve güveniyorum, Ekrem İmamoğlu, gerçekten İstanbul'u İstanbul yapacak" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partililerle birlikte Büyükada'nın sokaklarında yürüyerek iskeleye indi. Kılıçdaroğlu için bir grup genç "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" diye sloganlar atıp alkışladı. - İstanbul