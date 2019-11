Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla buluştu

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla buluştuİZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 'de CHP'li il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluştuğu toplantıda, israfın önüne geçtiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile İzmir'de bir araya geldi.Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediye hizmetlerinin dört temel gelişimi; insan, bilgi, kültür ve doğadır. Bu kavramları temel ilkemiz olarak kabul ettik. Bu değişimi iyi okuyabilmek, şeffaf demokratik bir yönetim anlayışı sergilemek ilkemiz olmuştur. Kent diplomasisi adı altında yeni bir alan açılıyor. Diliyoruz ki Ankara 'da genelgeyi hazırlayanlar dünyada olan bu değişimi görmezden gelmezler. Akdi durumda ülkemiz için reformdan ziyade halkımızın beklentilerini boşa çıkartacağı bir şey olacaktır. Ayaklarımızın değdiği bu kadim coğrafyanın birikimlerinden aldığımız ilham ve her birinizin geldiği kentlerden getirdiği gelişmeler burada bulaşacaktır. Bu nedenle çalıştayımızın ülkemizin geleceği için çok güzel sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum" dedi."Koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabilecek yetkiye sahibiz"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına belediye başkanlarına 7.5 ayda gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun bütün belediye başkanlarını kutluyorum. 7.5 aylık dönemde çok güzel şeyler oldu. Birlikte mücadele ettik. Büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla bir araya geldi. Yerel yönetimlerde tarihte ilkleri yazıyoruz. Bu da bize nasip oldu. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz, sıradan bir görevde üstlenmiyorsunuz. Halk size yetki verdi, siz yetkinin gereğini yapıyorsunuz. Önünüze çıkan engellerin hiçbir önemi yok. Biz bugün önümüze çıkan bütün engelleri aşan belediye başkanlarıyla bir araya geliyoruz. Özellikle başka partilerden belediyeleri devralan başkanlarımız çok zor bir tabloyu devir aldıklarını gördüler. Hiçbir belediye başkanımız bir enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı. Biz önümüzdeki tablo ne kadar ağır olursa olsun, bunları aşma yeteneğine sahibiz. Koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabilecek yetkiye sahibiz" dedi.Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına teşekkürBelediye başkanlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, israfın haram olduğunu belirterek, "Siz bir şey daha yaptınız. İsraftan özenle kaçındınız, tasarruf yaptınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Yapılan her israf vatandaşın cebinden çalınan bir şeydir. Siz bunu 7.5 ayda başardınız. İki örnek vereceğim; birincisi Ankara Büyükşehir Belediyemiz 7.5 ayda 387 milyon 821 bin 378 lira bütçe fazlası verdi. Batak içinde olan bir belediyeden geldiğimiz nokta budur. İkincisi; Rize Fındıklı belediyemiz, 821 bin lira borç ödedi ve 600 bin lira da tasarruf yaptı. Sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz mücadele bu ülkenin insanına 'helal olsun' derdirtecek cinsten. Bütçenin, ihalelerin, meclis toplantılarının şeffaflığını sağladınız. İsteyen her kişi meclis toplantılarını izleyebiliyor. Düne kadar şeffaflık diye bir kavram yoktu. Bizim belediye başkanlarımız şeffaflık konusunda üstüne düşeni yapıyorlar. Bunlar da ülkemiz için bir ilktir" ifadelerini kullandı."İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek"Kılıçdaroğlu, ekonomiz kriz yaşandığını öne sürerek, "Bu krizin toplumsal ve sosyal boyutları vardır; aç yatan yüz binlerce çocuk var. Bu coğrafyada 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler cepleri için çalıştı. Geldiğimiz ekonomik krizin geni halk kitlelerinin vurduğunu görüyoruz. Kendisini yakan insanlar, toplu intiharların olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ekonomik krizin sosyal yansımaları için belediye başkanlarımız bir arayışın içine girdi. Bir örnek vereceğim; İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl dar gelirli 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek. Bursların toplam miktarı 96 milyon lira. İsrafı keserek bu bursları belediye başkanımız veriyor. Bu toplumsal barışımız açısından son derece değerlidir. İsrafı önlüyoruz, tasarrufları halk için kullanıyoruz. Bunları vatandaşlara anlatmak zorundayız" dedi."Gerçek değişmez, güneş balçıkla sıvanmaz"Kılıçdaroğlu, bin liranın altında dul ve yetim aylığı alan kişilerin sayısının 847 bin 643 kişi olduğunu belirterek, "Bu istatistik Sosyal Güvenlik Kurumunun Eylül 2019 tablosundaki istatistiktir. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, gerçeğin önünde kimse bir engel olarak duramaz. Gerçek değişmez, güneş balçıkla sıvanmaz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bin liranın altında aylık alanlar var. 17 yıldır cepleri için çalıştılar, vatandaşlar için değil akrabaları için çalıştılar. Biz, bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan vatandaşları için çalışıyoruz. Birlikte başlattık, birlikte yürüteceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyemizde 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattık. Aile sigortası bizim daha önceki seçimlerde dile getirdiğimiz projemizdi. Bazı belediye başkanlarımız aile sigortasının benzerini uygulamaya çalışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayı bütün Ankara için yapacak. Ülkeyi yönetenler bunu yapamıyor ama biz yapıyoruz" şeklinde konuştu."Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur"Kılıçdaroğlu, yargı bağımsızlığına dikkat çekerek, "Bu süreç içerisinde hepimizin savunması gereken temel kural hukukun üstünlüğüdür. Hangi partiden olursa olsun her siyasal partinin ortak hedefleri vardır, demokrasi gibi. Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bütün dünyanın bildiği bir gerçektir bu. Bu gerçekle bizim canımızı acıtıyor. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partinin genel başkanı olarak bizi ürkütüyor" ifadelerini kullandı.Toplantıya ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili il ve ilçe belediye başkanları, İzmir milletvekilleri katıldı.