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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tokalaşması -Kılıçdaroğlu ve heyet üyelerinin toplantı masasında oturması -Kılıçdaroğlu'na forma hediye edilmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi...

18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:12
-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tokalaşması
-Kılıçdaroğlu ve heyet üyelerinin toplantı masasında oturması
-Kılıçdaroğlu'na forma hediye edilmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA


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