Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Halka Seslendi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz, inşallah Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." dedi.Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü'nde halka seslendi."Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Adana'ya da, Mersin'e de, Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a inandığını ve güvendiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizlik, yoksulluk sorunları olduğunu ve bütün dertleri bildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bu sorunların tamamı çözülebilir. Ortak akılla çözülür, bir araya gelerek, tartışılarak çözülür. Bunların tamamı yapılır. Ekrem Bey açıklama yaptı, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım dönemde 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Gayet güzel. Binali Bey, bunun üzerine, 'Bu, belediye başkanlarının görevi değildir.' dedi. Onun üzerine Ekrem Bey çıtayı yükseltti, '200 bin kişiye istihdam sağlayacağım.' dedi. Binali Bey de '500 bin kişiye bulacağım.' dedi. Sormazlar mı 'Başbakanlık yaptın bulamadın, ulaştırma bakanlığı yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin, şimdi bulacağım diyorsun.' Artık yemezler.""Türkiye'nin beka sorunu var." dediklerine değinen Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz, inşallah Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Ne yapacaklar? İstanbul'u, ilçelerini yönetecekler, mahalleleri yönetecekler. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılardan Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a destek vermelerini istedi."Aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da şöyle seslendi:"Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek, Mehmet Murat Çalık başkanımızla beraber. Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da."Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Çalık, otobüsün üzerinden karanfil attı ve halkı selamladı.