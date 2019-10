CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir devlet üretirse güçlüdür, üretirse hiç kimse onun yanına gelip de düşman olarak bakmaz. Eğer üretmezseniz, başkalarının ürettiğini tüketirseniz, Allah size yardımcı olsun. Üretmek lazım, kim üretiyorsa o güçlüdür." dedi.Kılıçdaroğlu, Dünya Avşarlar Derneğinin kuruluşunun 4. yılı dolayısıyla Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin bölge, eğitim ve yetişmiş insan gücü açısından başarılı olmak zorunda olduğunu söyledi.Tarihten ders çıkarılırsa geleceğin daha sağlıklı ve güçlü inşa edilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Şu soru çok önemli; devasa bir Osmanlı İmparatorluğu niye battı, hangi gerekçeyle battı? Biz genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda okuma yazma oranımız kaçtı? Devasa bir Osmanlı İmparatorluğu acaba tüfek icat etti mi? Eğitimden ve bilimden biz ne zaman koptuk? Her şeyimizle övünelim ama eksiklerimizi de görelim. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda ilk yaptığı işlerden birisi 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumunu kurmak. Çünkü erkeklerin büyük bir kısmı savaş meydanlarında şehit olmuştur, binlerce çocuk babasızdır. Daha Cumhuriyeti kurmadan önce Çocuk Esirgeme Kurumunu kurar, çoğumuzun bundan haberi bile yoktur. Onun tarihini bilirsek, niçin kurulduğunu bilirsek geleceği daha güzel inşa ederiz."Genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kayseri'de uçak fabrikası, Eskişehir'de savaş uçağı fabrikası kurduğunu, memleketi demir ağlarla ördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bunların tamamının yok edildiğini ve çocuklara öğretilmediğini savundu."Kim üretiyorsa o güçlüdür"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi tarihinin en kritik dönemini yaşadığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye üretimden koparılıyor. Türkiye, pamuk, et, canlı hayvan ithal ediyor. Bir devlet üretirse güçlüdür, üretirse hiç kimse onun yanına gelip de düşman olarak bakmaz. Eğer üretmezseniz, başkalarının ürettiğini tüketirseniz, Allah size yardımcı olsun. Üretmek lazım, kim üretiyorsa o güçlüdür. Osmanlı neden kaybetti? Bilgi üretmiyordu. Biz bütün bu gerçekleri çocuklarımıza anlatmıyoruz çünkü anlattırmak istemiyorlar. Bunları söylediğimizde de bizlere her türlü iftirayı atarlar. Biz bu ülkede bağımsızlığı sağlayan, şu bayrağın özgürce dalgalanmasını sağlayan büyüklerimizin, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaksa hangi suçlama yapılırsa yapılsın dik ve namuslu ayakta durmaya kararlıyız."Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Alın teri dökeceğiz. 'Bedavacılık' diye bir şey yoktur. Bir toplumu bedavacılığa alıştırırsanız, toplumun geleceği karanlıktır. Bu şu demek değildir ki CHP'nin hiç kabahati, kusuru yoktur. Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı." ifadesini kullandı.Şu anda bir ateş çemberinin içerisinde bulunulduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da Müslümanların birbirini öldürdüğünü, bundan egemen güçlerin kazandığını, bedelini de fakir fukaranın ödediğini kaydetti.Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya da Kılıçdaroğlu'nun etkinliklerine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Konuşmaların ardından Kocakaya, Kılıçdaroğlu'na çeşitli hediyeler verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen yemeğe katılarak mangalın başına geçip Adana kebabı pişirdi.