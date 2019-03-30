Kılıçdaroğlu: Bu Kadar Bel Altı Vurulan Bir Seçime İlk Kez Gidiyorum (2)

ETY MAĞDURLARINA: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, sivil toplum örgütleriyle buluştuğu toplantıdaki konuşmasını tamamlayıp salondan ayrılırken, EYT
mağdurları seslenerek destek istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, yasa tekliflerinin kabul edilmediğini belirterek, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biliyorum. İYİ Parti
ile ortak bir teklif de verdik. Ama MHP
ve AK Parti
'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılardan bir kişi bile olsa gidip AK Parti'ye ya da MHP'ye oy veriyorsa iki elim iki yakanızda olacaktır" dedi.
BÜYÜKERŞEN İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ
Otelden ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yılmaz Büyükerşen
ve partililerle birlikte Ulus
Meydanı'na geçti. Burada makam aracından inen Kılıçdaroğlu'nu çocuklar ellerinde çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı
Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç
ve Odunpazarı
Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt
ile birlikte bir süre caddede yürüyerek halkı selamladıktan sonra kentten ayrıldı.
EYT, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Kaynak: DHA