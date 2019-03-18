Kılıçdaroğlu: Bu Şanlı Bayrağın Altında Huzur İçinde Yaşayalım

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım" dedi.Partisinin Hatay merkez Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi.CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş hakkında övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, Savaş'ın 31 Mart'ta seçilmesi halinde kente EXPO'yu getireceğini, Hatay'a turist yağacağını kaydetti.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde, '6 baraj yaptık' dediğini hatırlatarak, "Sordum Başkana, '6 baraj gerçekten yapıldı mı?' diye. 'Baraj yok ki' dedi. Adamın Türkiye'den haberi yok ya pes vallahi. Bir danışmanı da mı yok yahu? Nasıl olsa 'Ben atarım millet inanır' diyor. Ama benim bildiğim Hataylılar buna inanmaz, kim inanır biliyorum ama Hataylılar inanmaz. Amik Ovası'nı su basmış herhalde kendi yaptığı baraj sanmış. Allah'ın verdiği su kardeşim, baraj yaptığın yok" diye konuştu.'ÇİFTÇİ PERİŞAN'Hatay, Adana, Trakya, Uşak ve Diyarbakır'da çiftçinin perişan olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Gübre ve ilaç alacaksınız; yüzde 100 zam geldi. Su kullanacaksınız; zamlı, ne alırsanız alın zamlı. Sonra niye pahalı satıyorsun diye pazardaki esnafı, haldeki esnafı terörist ilan edeceksiniz. Pes vallahi, aklım almıyor bunu. Kinle, nefretle bir toplumu yönetemezsiniz. Bir toplum sevgiyle, bilgiyle yönetilir. Deneyimle, birikimle yönetilir. Bir toplum ayrıştırılmaz, kaynaştırılır. Bir toplumda bir kişi açsa, yoksulsa o toplumun diğer kesiminin rahatsız olmaması lazım. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, güzel Türkiye'dir. Güzel Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çiftçinin perişan olduğunu söyledim, doğrudur. Sadece 2018 yılında Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk, 13 milyon dolarlık tütün aldık. Allah aşkına bu memlekette tütün ekecek, pamuk ekecek yer kalmadı mı? Varsa niye dışarıdan alıyoruz? Bu soruyu sandıkta soracağız. Kaç yıldır ülkeyi yönetiyorsun? 17 yıldır. Bir de geliyorsun buraya '6 baraj yaptık' diyorsun. İftira ederek, kavga ortamı yaratarak memleketi yöneteceğini sanıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım."AK Parti'ye oy verenlere ve Ülkücülere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım; '17 yıldır seni omuzlarımda taşıyorum; 17 yıl dedin ki, tek başıma iktidar olacağım. 17 yıldır tek başına iktidar oldun. 17 yıldır istediğin kanunu çıkardın. 17 yıldır bizden vergi istedin. 17 yıldır vergi ödüyor herkes.' Çocuk, doğduğu andan itibaren vergi verir. Hanımlar musluğu evde açarlar 5 çeşit vergi öderler. Elektrik düğmesine basarlar 4 çeşit vergi öderler. Bir tek teneffüs ettiğimiz havada vergi yok, ileride ne yaparlar bilmiyorum. Ama laf aramızda, kimse duymasın, kürkten vergiyi sıfırladılar. Beyler eve giderken hanımlara kürk alın. Diyeceksiniz 'Kürk alacak paramız yok, niye sıfırladılar?' Çiftçiye, esnafa, sanayiciye, asgari ücretliye vergi var, hayatın her alanında vergi var, kürkte sıfır. Düşünün. Kim düşünecek? Geçmişte özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim düşünecek. Ben vergi veriyorsam onlar niye vermiyorlar?"'İŞSİZ SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını, son 1 yılda ise 1 milyon 11 bin kişinin işsiz kaldığına değinerek, şöyle dedi:"İşsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu biliyorlar mı? Bir çocuğun yatağa aç girmesinin anne için önemini biliyorlar mı? AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, bu sorunun sorulması lazım. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna sokacak hale nasıl getirdin? E Bay Kemal konuşacak. Niye konuşmayacak? Bay Kemal olmak kolay mı? Bay Kemal olmak için her şeyden önce namuslu adam olmak lazım, malı götürmemek lazım, kul hakkı yememek lazım, dürüst adam olmak lazım, siyasete girdiğin gün malvarlığını açıklaman lazım, çocuğunu bedelli askerliğe göndermemek lazım. E diyor ki, 'Konuşuyor'. Konuşacağım. Esnafın, çiftçinin, işçinin, sanayicinin hakkını savunacağım. Emeği savunacağım. Kazananı savunacağım. Beyefendi de rahatsız oluyor. İstediğin kadar rahatsız ol. Ben bu ülkede herkesin hakkını savunacağım."Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'li belediye başkan adayları için oy istedi.- Hatay