Kılıçdaroğlu, Bu Toprakların Faydasına Olacak Hiçbir İşin Arkasında Durmaz"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz 7 yılda oynadığı oyunları gördünüz değil mi? Herkesle beraber oldu. Yeni Zelanda'daki saldırı ile ilgili dün de Müslümanlara kabahat buldu. O, bu toprakların, bu medeniyetin faydasına, menfaatine olabilecek hiçbir işin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetin üzüldüğü hiçbir şeye üzülmez, sevindiği hiçbir şeye sevinmez." dedi.Soylu, Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlediği mitingde, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.Seçimlere yaklaşık 2 hafta kaldığını hatırlatan Soylu, "Birileri 15 gün sonrası için birtakım hülyalar ve rüyalar görüyor. Gördükleri rüya şu, 'Acaba hükümetin ayağına bir çelme takabilir miyiz? Acaba Cumhur İttifakı'nı zayıflatabilir miyiz? Acaba 4,5 yıl ülkede onlara zorluk çıkarabilecek, Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP açısından seçim zafiyeti oluşturabilir miyiz?' Birileri bu hesabın peşindeler. Çünkü önümüzde seçim olmayan 4,5 yıl var, katıksız bir 4,5 yıl ve bu 4,5 yılda Türkiye, hedeflerine, istikametine, yarınlarına çok güçlü gitmek durumunda. Çünkü uzun yıllardan beri bu millete yapmadıkları kalmadı. Çok çektirdiler. Her on yılda bir bu ülkede darbe yaptılar." diye konuştu.AK Parti öncesinde ülkenin birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Soylu, "O yıllarda terör, anarşi, sağ-sol, laik-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kardeşi kardeşe düşürmeler, gecelik faizler, IMF'nin kapısında 500 milyon dolar emekli parası için beklemeler, polis arabasına mazot alacak, benzin alacak hasılatın olmadığı, 155'i aradığınız zaman 'Kusura bakmayın arabamızda benzin yok' diye gelemedikleri o günler. Bu millete çok çektirdiler. Bir doktora 5 dakika görünmek için akşamdan sabaha hastane kapılarında beklettiler. Bunları hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.Soylu, Türkiye'nin güçlenmemesi için hem dışarıda hem de içeride planlar yapıldığını belirterek şöyle devam etti:"Avrupa'nın Amerika'nın parmak salladığı bir Türkiye, 'Şunu şöyle yaparsanız bunu böyle ederiz.' dedikleri bir Türkiye vardı. Sevdiğiniz, bu ülkenin seçtiği adamları itibarsızlaştırmak için gazete manşetleri ile ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları bir Türkiye. Rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar, rahmetli Demirel'den rahmetli Türkeş'e kadar, rahmetli Erbakan'dan güçleri yetse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, bu ülke kime destek vermişse hepsine ama hepsine neler yapmadılar neler. Buna herkes şahit."Ülkeye kimi zaman darbelerle, kimi zaman ekonomik saldırılarla zarar vermeye çalıştıklarına işaret eden Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Gezi olaylarında Türkiye'de faiz 3,5- 4'tü. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye 100 milyar dolarlık büyük bir yatırımın önünü açmıştı. Çantasını koluna verip, o komiserleriyle beraber Türkiye'yi denetleyen IMF'yi Türkiye'den göndermiştik. Gezi olayları bittikten sonra faiz 11'e, 12'ye, 14'e, 15'e çıktı. Gezi olaylarını başlatanlar, yarım saatte bütün dünyanın kameramanlarını oraya gönderenler aslında hedeflerine varmışlardı. İstedikleri Türkiye'nin istikrarını bozmaktı. Türkiye'nin huzurunu, büyümesini, zenginleşmesini bozmaktı. Başbakana ultimatom vermeye çalıştılar. O gün Recep Tayyip Erdoğan başbakandı."Soylu, bazı kesimlerin Türkiye'yi karıştırma, ülkede huzursuz, güvensiz bir ortam oluşturma çabasında olduğuna işaret ederek şunları söyledi:"Bu PKK'nın vekilleri var ya, HDP'nin. Biz onlara PKK'nın vekilleri diyoruz. Bir kere buna itiraz ettiler mi? Hayır etmezler. Neden? Onu bir şeref madalyası olarak taşıyorlar. Onlar hiç reddetmiyorlar. PKK'nın vekilleri ne yapacaklar? İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 15 vilayete gidecekler, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklar. Biz de ne söylemişiz, sizi yürüten adam değildir demişiz. Yürüyebildiler mi? İstanbul'da Taksim'de otelin bir metre önüne çıktılar şapa oturttuk onları. Diyarbakır'da da dışarı çıkartmadık. Türkiye eski Türkiye değil. Kardeşiniz olarak, İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Artık Doğu ve Güneydoğu'da da 24 saat huzur var. Bu ülkede bir anne evladını gecenin bir saati alıp komşusuna gidebiliyor, insanlar işlerini rahat yapabiliyor.""Bunlara 3 tane koyun versen 2'sini kaybederler"Soylu, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini, PKK'ya ve diğer terör örgütlerine tarihin en büyük cezalarını verdiklerini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli işbirlikleriyle ülke üzerinde yeni oyunlar planladığını ileri süren Soylu, şunları kaydetti:"Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz 7 yılda oynadığı oyunları gördünüz değil mi? Herkesle beraber oldu. Yeni Zelanda'daki saldırı ile ilgili dün de Müslümanlara kabahat buldu. O, bu toprakların, bu medeniyetin faydasına, menfaatine olabilecek hiçbir işin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetin üzüldüğü hiçbir şeye üzülmez, sevindiği hiçbir şeye sevinmez. Şimdi bir oyun kuruyor. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. 'Acaba Türkiye'nin önünü nasıl tıkarım? Türkiye'nin önüne nasıl takoz koyarım? Kiminle işbirliği yaparım?' Şimdi bu seçimde de 'zillet ittifakı' denilen ittifak oluştu. İçinde PKK var, HDP var, Pensilvanya'daki şarlatan var, Saadet Partisi var, İYİ Parti var, tepesinde de Cumhuriyet Halk Partisi var. Ben bunlardan bir şey anlamadım. Hadi FETÖ'yü PKK'yı anladım, Saadet Partisi ile İYİ Parti'yi anlamadım. Ömrü boyunca bu CHP ülkeye bir tek çivi mi çaktı? Bunlara 3 tane koyun versen 2'sini kaybederler, 1'ini zor götürürler. Bu, yıllardır böyle."(Sürecek)