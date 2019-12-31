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Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un (79) cenazesi, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

31.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:44 Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

CHP Kahramanmaraş Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un (79) cenazesi, 'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

Ankara'da uzun zamandır tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç için Çankaya Oran Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztunç'un ailesi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile Gülizar Biçer Karaca, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı. Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesine başsağlığı diledi. Öztunç'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Zillihan köyüne gönderildi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Ankara, Politika

Kaynak: DHA

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