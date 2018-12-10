Kılıçdaroğlu: CHP'li Belediyelerin Olduğu  Bütün Yerlerde Asgari Ücret Net 2200 TL Olacak (1)

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.
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ANKARA
Cumhuriyet Halk Partisi,Kemal Kılıçdaroğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:15