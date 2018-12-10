10 Aralık 2018, 17:15
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Kılıçdaroğlu: CHP'li Belediyelerin Olduğu  Bütün Yerlerde Asgari Ücret Net 2200 TL Olacak (1)

Kılıçdaroğlu: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu  bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.

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ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi,Kemal Kılıçdaroğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:15