Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tüm Adaylara Talimat: Bana Oy Verdi-Vermedi Diye Ayırmayacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim kapsamında sahaya indi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde aday gösterdiği başkanlara talimat vererek "Seçildiğiniz tarihten itibaren 'Şu mahalle bana oy verdi şu mahalle oy vermedi' diye ayırmayacaksınız" dedi.

Partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

"BAY KEMAL DOĞRULARI SÖYLÜYOR"

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."

"BAYRAK, ŞEHİT DEYİNCE AKAN SULAR DURUR"

Kılıçdaroğlu, vatandaşlar arasında ayrım yapmak istemediklerini belirterek, "Vatandaşın siyasi görüşleri, inançları, kimlikleri farklı olabilir, ama hepimiz mübarek bayrağımız altında yaşıyoruz. Bayrak, şehit deyince akan sular durur. Vatanı vatan yapan budur, beraber, birlikte olmaktır" ifadelerini kullandı.

"OY VERSİN VERMESİN BELDEYİ KUCAKLAYACAKSIN"

Belediye başkan adaylarına yönelik de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Seçildiğin tarihten itibaren 'şu mahalle bana oy verdi şu mahalle oy vermedi' diye ayırmayacaksınız. Oy versin vermesin beldeyi kucaklayacaksın. Artık beldenin belediye başkanısın. Asgari ücretle çalışan işçilerin aylığını 2 bin 200 lira yapacağım. İsraf haramdır, öyle biliriz. Belediyeler yaptığı her harcamayı tasarruf içinde yapacak."

Kaynak: İHA