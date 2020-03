Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize, yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz?" diye sorması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hangi milletvekilinin, üst düzey yöneticinin, "para babası"nın çocuğunun Suriye, Irak ve İdlib'de olduğunu sorarak, herkesin eşit şartlarda askerlik yapması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Para babasının, fakir fukaranın, siyasinin, bakanların, öbürünün, garip gurebanın çocukları ayrı... Ben buna isyan ediyorum, doğru bulmuyorum. Erdoğan, gidiyordu bazı yerlere, 'öl de ölelim' diye slogan atıyorlardı, hepsini gönder oraya. Ama yapmıyorsun. Seni kefenle karşılayanlar vardı, niye oraya göndermiyorsun?" dedi.

Erdoğan'ın Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) Kuvayımilliye'ye benzetmesinin acı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Allah insana bu kadar cehaleti vermesin. Hangi Kuvayımilliyeci, egemen güçlerden aldığı parayla başka ülke ile mücadele etti? Onlar vatanları için mi mücadele ediyorlar? Para vermezsen hepsi isyan edecek. Kendi vatanı, bayrağı için canını ortaya koyan adam aylık mı alır?" diye konuştu.

Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devleti yaşatsın" sözüne işaret eden Kılıçdaroğlu, bütün hayatı savaş meydanlarında geçen Atatürk'ün de "Milleti savaşa götürünce, vicdanımda azap duymamalıyım. 'Öldüreceğiz' diyenlere karşı 'ölmeyeceğiz' diye savaşa girebiliriz. Ancak millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa, savaş cinayettir." dediğini anlattı.

"İdlib ile Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Atatürk Çanakkale'de, 'Ben size ölmeyi emrediyorum'. diyordu. Bay Kemal, tarihinden, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen, bunun cahili olan bir kişi. " sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale vatan toprağı, her karışına, toprağına binlerce can verildi. Sen İdlib ile Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. Nasıl bir anlayıştır, nasıl bir tarih bilgisidir, nasıl bir cehalettir, anlamakta zorlanıyorum. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri beraber tutacaksan, o yerin adı Süleyman Şah Türbesi'dir. O bizim toprağımızın olduğu yerdir. Oradaki bayrak da bizim bayrağımızdır. Çanakkale örneği veriyorsan, şu cehalete, beceriksizliğe, acziyete bak. Acizlik içinde ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Daha acı olanı ise şu; Atatürk erlere dönüp, 'Ben size ölmeyi emrediyorum' derken, neredeydi? Sarayda mı? Cephedeydi. Conkbayırı'nda, Anafartalar'da, İzmir'de cephedeydi. Beyler siz neredesiniz? 33 erimiz şehit olmuş, beyler toplanmışlar sarayda. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Sen kim, tarih kim, sen adını bile doğru yazamazsın."

"Meclis bunu konuşmayacaksa neyi konuşacak?"

Kılıçdaroğlu, şehit haberlerini aldıkları gece bir an önce bu durumu konuşmak istediklerini ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da bu talebi ilettiklerini dile getirerek, "Efendim hemen toplanmayalım.' Niçin? 'Saray izin vermiyor'." dedi.

NATO'nun, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, CHP olarak, TBMM Genel Kurulunun geçen cumartesi acil toplanmasını istediklerini ancak "Ne gerek var, salı günü zaten açılacak." denildiğini savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlarda vicdan, ahlak var mı? Şehadetten söz ediyorlar, sen şehadetten anlar mısın? O annenin, babanın dramını anlar mısın? Oğlunu askere gönderirken eline kına yakan annenin, 'tekrar bana gelecek' beklentisini anlar mısın? Asker yolu gözleyen annenin dramını anlar mısın? Meclis bunu konuşmayacaksa neyi konuşacak? Biz bu Meclis'e neden Gazi Meclis dedik? Toplanıyoruz, Erdoğan TBMM'ye gelip bilgi vermiyor. Niçin?" ifadelerini kullandı.

"Koşa koşa Putin'e gidiyorsun"

Erdoğan'ın şehitlerin olduğu gün, ertesi gün ses çıkarmadığını, üçüncü gün ise ekonomiden, başarılarından söz ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Trump'a, Putin'e, Merkel'e bilgi veriyorsun, 600 kişinin olduğu Gazi Meclis'te milletvekillerine bilgi vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Milletvekillerinin yüzüne bakmaktan utanıyorsun, ondan mı acaba? Koşa koşa Putin'e gidiyorsun, 600 milletvekili var buraya gelmiyorsun. Neden arkadaş? Anayasa'nın 117. maddesinin son fıkrası 'Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir' diyor. Nerede Genelkurmay Başkanı?" değerlendirmesinde bulundu.

"Putin'e dört soru sor"

Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan Putin'e, "Bizim ülkemizde Bay Kemal var, durmadan bana soru soruyor. Benim soracağımı düşünmediği için onun adına ben sormazsam, döndüğümde memlekette yine bana soracak." diyerek, dört soru sormasını istedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Sayın Putin, birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize, yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz?" diye sorması gerektiğini ancak bunu sormaya cesaret edemeyeceğini iddia etti.

Erdoğan'ın Putin'e ayrıca "Sayın Putin, ilk saldırının ardından Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Yaralıların ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için helikopterlere neden izin vermediniz? Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz neden vurdunuz?" sorularını da yöneltilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın bu ülkenin taşı, toprağı, çakıl taşı için gözünü kırpmadan hayatını veren, verecek olan yüz binler, milyonlar var. Türkiye'nin savunulması konusunda da hiç kimse umutsuz olmasın. Bu memleketi sokakta bulmadık. Tekrar bölgesinin en güçlü devleti haline getirmek, bizim boynumuzun borcudur." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada, toplantı başlamadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, partililer ve izleyicilerin, salona gelişinde Kılıçdaroğlu'nu alkışlamamaları istendi.

