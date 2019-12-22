CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleri ile buluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi için "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" sözlerin değerlendiren CHP Genel Başkanı"Milletvekili vereceğiz diye bir düşünce için şu an çok erken. İyi Parti'ye milletvekili verirken biz demokraside tıkanan noktayı inisiyatifimizle aştık. Umarız bir daha olmaz" dedi.

"KESİNLİKLE PARASINI VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, projeyi üstlenmeye hazırlanan müteahhitleri uyardı.

Erdoğan, "Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp 'Ben Kanal İstanbul'u yapacağım, buradan garantiler aldım, ileride de haklarımı ararım' demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum iktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Devletin devamlılığı Türkiye'nin çıkarları üzerine esastır. Türkiye'nin çıkarlarını peşkeş çekmek' diye devamlılık olur mu?" ifadelerini kullandı.

"ABD YAPTIRIMLARI ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER"

Trump'ın imzaladığı yaptırım tasarısını da değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, yaptırımların 82 milyonun cezalandırılması anlamına geldiğini belirterek "O açıdan doğru bulmuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın devre dışı bırakıldığını kaydeden CHP lideri, yaptırımlar için, "Bu sadece Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürer. 'Amerikalılar bize yaptırım uyguladılar, o nedenle ekonomik kriz çıktı. Biz işsizlere tam çözüm bulacakken Amerikalılar yaptırım uyguladılar, işsizlik yine patladı.' Bunu söyleyecekler adım gibi biliyorum." ifadelerini kullandı.