Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet... - Haber

Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.

26.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:10Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, Milli Egemenlik Mücadelemizin 100. yılında sizi resim, şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. 23 Nisan'da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve TBMM'yi sizin gözünüzden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 14:00:02