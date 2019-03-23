Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında Artvin'de vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hapis sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu "Hiç kimse bizi yıldıramaz. Tehdit ediyorlar. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Yıldıracaklarını sanıyorlar, susturacaklarını sanıyorlar. Ne yılarız ne de onların dediği gibi korkarız. Biz Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. 7 düvelin önünde boyun eğmedik, hiç kimseye de boyun eğmeyiz!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu , Ankara'daki çağrısını yineleyerek "Sayın Erdoğan Katar ordusuyla yaptığın sözleşmeyi iptal et. Bu kardeşin bir hafta içinde 50 milyon doları bulmazsa siyaseti bırakacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan satır başları şöyle:

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRISINA UĞRADIM"

"Kaçıncı gelişim bilmiyorum ama Artvin'e her gelişimde sıcak kanlı insanlarla karşılaşıyorum. Artvinli olmak ayrıcalıktır. Yaylalarıyla doğasıyla ayrı güzel. Ceratttepe mücadelesini kimse unutmadı.

Şavşattan Arhaviye giderken terör örgütünün saldırısına uğradım. Güvenlik görevlileri de o açıdan çok önemli. Güvenliğimizi sağlayan polislerimiz var. Onların bir sorunu var 3600 sorunu. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

"HER EVDE BİR İŞSİZ VARSA O EVDE HUZUR YOKTUR"

Geliyorum ana konuya. Güzel bir ülkede yaşıyoruz hepimizin mutlu olması lazım. Her evde aşın işin olması lazım. Her evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur.

8 milyona yaklaşan işsizimiz var. 8 milyon insan neden işsiz. Artvin'de iş bulamayıp da İstanbul'un varoşlarına gidip iş bulabilirim diyen gençlerimiz var. Akrabaları ailesi burada.

Artık yeter demeniz lazım. Şunu soracak vatandaşlarım. Vergi dedin verdim, özelleştirme dedin yaptın. 17 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna muhtaç ettin. Bu soruyu vicdanımıza soracağız.

"ALMANYA'YA ACIYORUM BİR VARLIK KUYRUĞU BİLE YOK"

Aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Niye vergi öderiz? Devlet bir planlama yapsın. Çay, fındık üreticisi mağdur olmasın. Türkiye'nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Bütün bunlar olunca işsizlik olmaz.

Almanya'ya acıyorum. Bir varlık kuyruğu bile yok. O varlık kuyruğu olsaydı en önde sen yer alırdın.

Dünyada kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan bir devlet gösterin. Bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Tank palet fabrikasını satanların arkasında duranlara ülkücü denir mi?

"KATAR ORDUSUYLA YAPTIĞIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ET"

Silah fabrikası bizim , tank yapacak biziz. Ama bize satacaklar. Akıl var mantık var.

Sayın Erdoğan Katar ordusuyla yaptığın sözleşmeyi iptal et. Bu kardeşin bir hafta içinde 50 milyon doları bnulmazsa siyaseti bırakacağım.

Artvin haksızlığa direnenlerin, yeri geldiğinde hesap soranların kentidir. Artvin bir dayanışmanın kentidir. Sıradan bir kent değil. Artvin belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm. Ama Artvin'i geri alacağız."

ERDOĞAN'IN HAPİS TEHDİDİNE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları avukatlarıma yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento, bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"HİÇ KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

"Hiç kimse bizi yıldıramaz. Tehdit ediyorlar. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Yıldıracaklarını sanıyorlar, susturacaklarını sanıyorlar. Ne yılarız ne de onların dediği gibi korkarız. Biz Kuvai Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. 7 düvelin önünde boyun emedik, hiç kimseye de boyun eğmeyiz!"