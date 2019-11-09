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KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe örgütleri voleybol turnuvası düzenlendi.

09.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:29KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ
CUMHURİYET Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından ilçe örgütleri voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı oynandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Kompleksinde oynanan final maçına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve sporseverler katıldı. Mücadele başlamadan önce Sultangaziyle Beylikdüzü ilçe örgütü takım oyuncuları maça LÖSEMİ haftasına dikkat çekmek adına yüz maskeleri ile çıktı. Turnuvanın şampiyonluğu Sultangazi İlçe Örgütü oldu.

"YEREL YÖNETİMLERDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK"

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim etmek için kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, "İstanbul örgütüyle gurur duyuyorum. Onlar çok önemli başarılara imza attılar. İstanbul örgütüyle gurur duyuyoruz ama İstanbullularla da gurur duyuyoruz. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık. Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdiler. Bir araya geldiler. Yarıştılar, birincisi de oldu sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporla da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Dereceye girenlere madalyalarını ve imzalı voleybol topunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi.

Görüntü Dökümü:

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Saygı duruşundan detaylar

Oyuncuların selamlamasından detaylar

Atatürk konulu pankartın açılması

Maçtan detaylar

Kılıçdaroğlunun konuşması

Ödül takdimi



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, voleybol, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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