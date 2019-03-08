Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerin öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara'yı kazanacaklarını ifade eden CHP Lideri, AK Parti karşısında büyük bir zafer kazanacağını dile getirdi.

"BİZ SOKAĞA GÜVENİYORUZ"

Anket çalışmalarına ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz sokağa güveniyoruz. Sokaktaki vatandaşın ilgisine güveniyoruz. Bakıyoruz, vatandaş ilgi gösteriyor mu, göstermiyor mu?" diyerek anketlere güvenmediğini belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, anketlerle ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok açık net bir şey söyleyeyim, bu anketler vesaire bunlara pek güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük bir tanesi belki yakın tutturuyor. Çoğu açık ara kaybetti tutturamadı. Biz yine anket yapıyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı."