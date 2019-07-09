09.07.2019 19:49
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Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 10 vekil hakkında düzenlenen tezkere Meclis komisyonuna sevk edildi.

İŞTE TBMM KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN VEKİLLER

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt.

Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

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