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Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli için "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

23.09.2019 16:00Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli için
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedavi altına alınan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı aradı.
Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Akçay'a, Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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