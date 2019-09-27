Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un depreme hazırlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'da kayda değer bir çalışma yapılmadığını vurgulayarak, "Bu ülkenin 80 milyonu gönüllü olarak gitti vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. Ne oldu o deprem vergileri?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"BÜLENT ECEVİT İSTANBUL'A ULAŞAMADI"

İstanbullulara öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ifade etmek isterim. Can kaybının olmaması bizim en büyük sevincimizdir. Sayın başkan doğal olarak kendisi ve arkadaşlarıyla önlerinde duran riski aşmak için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etmiştir. Bu da onun en doğal hakkıdır. Yasal hakkıdır.. Görevidir... Bir şeyin altını önemle çizmek isterim. 99'da büyük bir deprem yaşadık. 20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. 30 bini aşkın yaralımız oldu. Dönemin başbakanı Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit, kara yoluyla İstanbul'a ulaşamadı. Büyük bir acıydı Türkiye seferber oldu dünyadan birçok yardımlar geldi. Ve biz yaralarımız sarmaya çalıştık.

Kemal Kılıçdaroğlu

"NE OLDU O DEPREM VERGİLERİ?"

Deprem vergileri, vergi yasaları çıktı. Bu ülkenin 80 milyonu gönüllü olarak gitti vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riski yaşayan bütün bölgeler depreme dayanıklı hale gelecekti. Şimdi değerli arkadaşlar şu soruyu sormaktan edemiyorum. Ne oldu o deprem vergileri? Nereye gitti o deprem vergileri? Devleti yöneten insanların, geleceği görmesi lazım. Devleti yöneten insanların, 16 milyon kişinin risk altında yaşadığı İstanbul'u riskten nasıl kurtarırız hesaplarını yapmaları lazım. 1999 – 2019… Aradan geçmiş 20 yıl. 20 yıl geçmiş şimdi hala başladığımız noktadayız. Ben bunu sormak zorundayım. Kimin için? Risk altında bulunan 16 milyon insanın hakkını savunmak için sormak zorundayım. Ülkeyi yönetenlerin bunun hesabını vermesi lazım. Nereye gitti bu paralar?

"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE İSTANBUL'U KURTARMAK ZORUNDAYIZ"

Biz süreci baltalamak gibi böyle bir düşünce elbetteki olamaz. İşbirliği içinde bu bataktan İstanbul'u kurtarmak zorundayız. Ben şundan yüzde yüz eminim. İstanbul'daki bütün belediye başkanlarımız, sadece CHP'li değil diğer partili belediye başkanlarımızda… El birliği ile elbetteki çalışacaklardır. Riski aşmak için elbetteki mücadele edeceklerdir. Ama temel soru şu; 1999 – 2019 neden bu kadar uzun süre beklendi.