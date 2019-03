Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı (3)

Kaynak: DHA

ALİAĞA'DA KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bergama 'nın ardından Aliağa ilçesinde, Demokrasi Meydanı 'ndaki mitingde halka seslendi. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'millet ittifakı' için seçmenden oy istedi. Kalabalığa " İzmir 'in en güzel ilçelerinden birinde yaşıyorsunuz" diye seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Bu güzel yerde yaşamak dünyanın en güzel işlerinden birisi. Sizin milletvekiliniz olarak sizlere hitap etme onurunu bana verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Baharı, birliği, beraberliği, kardeşliği getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. 82 milyonu kucaklayacağız" dedi.'AYRIM YAPMAYACAKSIN, HER YATIRIMIN HESABINI VERECEKSİN'Belediye başkan adaylarından taleplerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımızdan 2 şey istiyorum. Seçildiğin günden itibaren 'Şu mahalle bana oy vermedi' diye bir ayrım yapmayacaksın. Özcan başkana da söyledim. Tüm Aliağa'yı kucaklayacaksınız. Sadece mahalle fakir ise oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Herkesin yaşam standardı yüksek ve eşit olmalı. İkinci isteğim; seçildiğin andan itibaren halkın parasını harcarken yaptığın her yatırımın hesabını millete vereceksin. Kim gibi? Aziz Kocaoğlu gibi. Yaptığı her harcamanın hesabını millete veriyor" diye konuştu.Daha önce asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 2 bin 200 TL olmalı. Biz bunu söylediğimizde mutfakta böyle bir yangın yoktu, şimdi var. Bizim belediyelerimizde her yerde asgari ücret net 2 bin 200 TL. Özcan başkandan bir talebim daha var. 1 Nisan 'dan başlayarak Aliağa Belediyesi 'nde asgari ücret 2 bin 20 TL değil, 2 bin 200 TL olacak. Bir başka söz daha istiyorum. Biz kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. 'Falan inançtanmış', 'A partisiymiş', 'B partisiymiş', işimiz yok. İnsana hizmet asli görevimiz. Koltuğa oturduğun zaman 'Şunun işine son vereyim, bu işçi yanımda değildi' demeyeceksin. Hiçbir ayrım yapmayacaksın. Tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Siyasette zaman zaman kızmalar olur, bunu anlarım; ama siyaset halka hizmet etmenin yoludur. Parti temsilcileri, 'Ben halka daha iyi hizmet götürürüm' derler. Siyasetçi devleti yönetirken, devlette liyakat esastır. Bir devlet geleceğini planlamak zorundadır. O planlama içinde herkes görevini yapar. Önümüzdeki 50- 100 yıl sonra ne olacak? Türkiye nasıl kalkınacak? Yıl 2019, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok. 82 milyon vergi ödüyor. Yeni doğan çocuk da vergi ödüyor. Altına bez alırsınız vergi vardır. Musluğu açtığınız andan itibaren 5 çeşit vergi ödersiniz. 17 yıldır vergi ödüyoruz. Bir tek havaya vergi ödemiyoruz. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Nereye gitti bu para? Kuyruklar oluştu. 'Varlık kuyruğu' diyorlar. 17 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, bu memleketi soğan kuyruğuna soktu. Bir de övünüyor, 'Efendim sıfır gümrük ile soğanı getirdik, sıfır vergi ile patatesi getireceğiz'. Sonra da çiftçiyi suçluyorsun, 'Neden pahalı yapıyorsun?' diye. Çiftçi mazotu, ilacı, elektriği, gübreyi alırken zamlı. Bunları da sıfır gümrükle getirsene. Bunları da sıfır gümrükle getir, ver çiftçiye; bak bakalım çiftçi ucuz mu yapar, pahalı mı yapar üretimi. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kazandığı seçimler olmak zorunda."'MİLLİYETÇİLİK KUM TANESİ İÇİN CANINI FEDA ETMEKTİR'Konuşmasında ülkücülere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatanını ve bayrağını sevmek, 82 milyonda hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklamaktır. Çocukların yatağa aç girmediği bir ideal demektir. Tasada ve kıvançta birlikte olmak demektir. Milliyetçilik bir kum tanesi için canını rahatlıkla feda etmektir. Benim anladığım milliyetçilik budur. Atatürk 'ün de anladığı budur, bize böyle öğrettiler. Kendisini ülkücü, milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sormak isterim. Kendi topraklarında, kendi vatanında, yani Süleyman Şah Türbesi 'nin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara bugün hangi yüzle kim destek verecek? O türbenin bulunduğu alan bize ait bir alandır, bize ait bir yerdir. Ölümse ölüm, mücadele ise mücadele, kavgaysa kavga. Ben kendi toprağımdan nasıl kaçarım? Terk ettiler. Bu benim ağırıma gidiyor. Bütün ülkücü kardeşlerimin düşünmesi lazım" diye konuştu.'ADAY ÇIKARMADIĞIMIZ YERDE İYİ PARTİ'YE DESTEK VERECEĞİZ'Mitingde, Aliağa Belediye Başkanı adayı CHP'li Özcan Durmaz için de oy isteyen Kılıçdaroğlu, "Özcan başkana seçimi kazandıracaksınız. Başkana oy verirken bir başka başkana da oy vereceksiniz. Tunç bey, o da çalışacak. O da mücadele edecek. Devraldığı bir bayrağı daha ileriye taşıyacak. Sizler için mücadele edecek. Hiçbir baskı önünde diz çökmeyecek. 'Yaşasın İzmir, yaşasın İzmirliler' diyecek. İzmir'i İzmir yapan, başkanlık döneminde İzmir'i markalaştıran, yaptığı tüm projeleri örnek olarak alınan başkan arkadaşımız var; Sayın Aziz Kocaoğlu. Gerçekten de gittiğim her yerde anlatırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapar, kilometresi 150 milyon. Ankara Büyükşehir Belediyesi kilometresini 100 milyon, İzmir Büyükşehir kilometresini 50 milyona yapıyor. Biri halka hesap veriyor, diğeri veremiyor. Biri kırsal ile kent arasında ilişki kuruyor, diğeri kuramıyor. Sandığa gidiyoruz değil mi? Altı okun altına oyumuzu basıyoruz. Bizim aday çıkarmadığımız yerde İYİ Parti 'ye destek vereceğiz. Kardeş partimiz, demokrasiden yana" dedi.