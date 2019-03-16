Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı (4)

Kaynak: DHA

'YENİ ZELANDA İÇİN 3 ARKADAŞI GÖREVLENDİRDİK'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa mitinginin ardından Ödemiş ilçesine geçti. Ödemiş girişinde kahvede oturan ve buradaki ilçe sakinleriyle çay içen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra miting alanına geldi. Hükümet Meydanı'nda Ödemişlilere seslenen Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırılarına değindi. Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılmak üzere partiden 3 kişiyi görevlendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın pek çok yerinde asla kabul edemeyeceğimiz katliamlar oluyor. Düşünün Yeni Zelanda'da insanlar camiye gidiyor, ibadet yapıyor ama bir kişi elinde makineli tüfekle gidiyor, vuruyor. Lanetlemek lazım, insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de CHP olarak her yerde bu insanlık dışı katliamı lanetliyoruz ve bunu bütün dünya görmeli, inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar oraya dua etmeye gidiyor. Manevi dünyaları o insanların zenginliğidir. Biz de 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'ya gidecekler. O katliamı lanetlememiz lazım" dedi.'NASIL VARLIK KUYRUĞU?'Eline bir tane Ödemiş patatesi alarak üretmenin önemine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Hiçbir arkadaşımızı 'Neden A partisine neden B partisine oy verdin' diye suçlamadım, yapamam zaten. Öyle bir kimlikten gelmiyorum. Bir arkadaşım düşüncesini söylerse saygı duyarım. Ama 17 yıldır bir noktaya geldik. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; 17 yıl tek başlarına iktidar oldular. İstedikleri valiyi, müdürü atadılar, özelleştirme yaptılar, istediği genelgeleri çıkardılar, 82 milyondan da vergi topladılar, ayrıca dünyanın borcunu yaptılar, onların faizlerini ödüyoruz. Son 16 yılda Londra'daki bir grup tefeciye ödediğimiz faiz 149 milyar dolar. Biz, siz ödedik. Fabrikalarımızı sattık, çiftçi üretmedi. Şu soruyu her vatandaşımın sandığa giderken kendi vicdanına sorması lazım; 17 yıldır tek başına yönetiyorsun, 17 yıldır ne istediysen verdik; fabrikaları sattın, desteğini aldın; bu millet 17 yıl sonra niye soğan, biber, patates kuyruğuna girdi? 'Bu varlık kuyruğu' diyor. Nasıl varlık kuyruğu?"'YUNANİSTAN'DAN PAMUK İTHAL ETTİK'2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede pamuk ekecek yer, çiftçi, güneş, su mu yok? 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Dünyada meşhur olan Türk tütününü bitirdik. Batı'nın egemen güçleri çiftçimize ektirmedi, 'Biz size veririz' dediler. 200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz. Şu patatesin güzelliğine bakın. Neden dışarıdan getiriyoruz? Batı'nın çiftçisi zengin oluyor. Bizim çiftçi borç, faiz batağında. Sadece geçen yıl 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. Ne demektir; 1 milyon eve ekmek gitmeyecek demektir, 1 milyon evde üzüntü olacak demektir. Oradaki aileler nasıl geçinecek? Halktan kopanlar acaba şu gerçeği biliyorlar mı?" diye konuştu.'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÜRETECEĞİZ'Konuşmasını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "Devasa Osmanlı İmparatorluğu neden battı? Üretimden koparıldığı, bilgiden koparıldığı için. Biz yalın kılıç gidiyorduk, onlar silahı buldu. Köroğlu ondan diyor, 'Delikli demir bulundu mertlik bozuldu'. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Üretmek; alın teri, bereket, çalışmak, güçlü bir Türkiye, kadın erkek eşitliği, her evde huzur demektir. Üretmek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'dir. Soğan, patates kuyruğuna kim giriyor? Fakir, fukara giriyor. Neden peki? Bir salı toplantısında çöp toplayan ve yüzü görünmeyen bir kadının fotoğrafını gösterdim. Yahu çıkın sokağa çöpten geçinen insanlar var. Sayıları kaç? 6 milyon. Kağıt toplayan, simit satan, kestane, şeker satıyor. El avuç açmıyor ama bu insanlar fabrikada, tarlada çalışsa üretse ne olur? AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimize sesleniyorum; Artık senin de vicdan sorgulaması yapman gerekiyor. 17 yıldır ne istedilerse verdin" dedi.KOCAOĞLU'NU ÖRNEK GÖSTERDİİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kooperatifler kurduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Ankara'da oturanlar, fidanları yurt dışından aldılar. Aziz Kocaoğlu, 'Bizim köylü üretir, oradan alırım' dedi. Çiçekleri dışarıdan getirdiler. Kocaoğlu, 'Ben çiftçimden alırım, para elin adamına gideceğine benim köylüme gider' dedi. Çocuğu olan her aileye süt bırakıyor. Kim kazanıyor? Süt üreticisi ve çocuğu olan aile kazanıyor. Dışarıdan getirirseniz, biz kaybediyoruz, dışarıdakiler kazanıyor. Önceki Tarım Bakanı Fransa tarımına yaptığı katkıdan dolayı şövalye nişanı aldı. Bu ayıp bile yeter. Övünülecek bir şey gibi bunu anlattılar."BAŞKAN ADAYINDAN SÖZ ALDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş'ten de, seçimi kazanması halinde, belediyede asgari ücret ile çalışanların maaşını 2 bin 200 liraya yükseltme sözü aldı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan koltuğa oturduktan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 TL ödeyeceksin. Hiç kimsenin işine son vermeyecek, hiçbir ayrımcılık yapmayacak. Sadece bir ayrımcılık yapacak; bir mahalle fakirse oraya daha fazla hizmet götürecek. Sayın Eriş'e oy verirken bir kişiye daha oy vereceksiniz. Tunç Soyer'e oy vereceksiniz. Tunç Soyer'in işi biraz daha zor. Başarılı bir başkanlıktan bayrağı devralacak. Bunu sonsuza kadar devam ettirmek zorunda. Sütü, peyniri, patatesi, çiçekleri daha fazla almalı. Onlar gittiler patatesi aldılar, parayla sattılar. Ama Aziz Kocaoğlu 10 kilogram patates, 10 kilogram soğanı 35 bin haneye götürerek tek tek teslim etti. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmedi. Gidildi, kapılar çalındı ve teslim edildi. İşte halka hizmet budur. Hakk'a hizmet de buna benzer. Soyer başkan olacak, bunları devam ettirecek. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.'1 NİSAN SABAHINI İPLE ÇEKİYORUM'CHP'nin Büyükşehir Belediye adayı Tunç Soyer ise "Türkiye'nin hiçbir vilayetinde yaşanmayan bir şeyi Aziz Başkanımız İzmir'de yaşattı. Biz çok şanslıyız. İzmir tarımsal kalkınmanın başkenti olacak. Bu Aziz Bey'in izinden giderek, onun bıraktığı yerden olacak. Aziz Başkanımızın Ödemiş'te yaptığı ne varsa üstüne koymak için canla başla çalışacağız. Süs bitkileri ve peyzaj fuarını burada gerçekleştireceğiz, Ödemiş'i dünya ile buluşturacağız. Çok az kaldı, 1 Nisan sabahını iple çekiyoruz. Ödemiş'e canla, başla, aşkla hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.