Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı - Haber

Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

07.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.
Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.
Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı.
Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Gündüz, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:02 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2) - Haber
21:02 Antalya'da oğullarından iki gündür haber alamayan aile, polise başvurdu - Haber
21:01 Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haber
21:01 Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı - Haber
21:01 Esenyurt'ta TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 21:04:39