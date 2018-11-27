Kılıçdaroğlu, Depo Baskınlarıyla Tartışma Yaratan Soğan için Animasyon Paylaştı: Soğanı Ağlatmayın

Soğan fiyatlarıyla ilgili tartışmalar depo baskınlarına uzanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir animasyon paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Soğanı ağlatmayın" dedi.
Videoda yer alan soğan "Bu yılın başında 1.5 liraydım. Şimdi 5 lira oldum. Napalım mutfaklara girmeyelim mi? Yemeklere tat katmayalım mı? Yahu menemenler soğansız mı kalsın?" diye konuştuktan sonra ağlıyor.
CHP liderinin paylaşımı şu şekilde:
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