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Kılıçdaroğlu: deprem ülkemizin gerçeğidir ve gerekli önlemler alınmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır.

26.09.2019 20:34Kılıçdaroğlu: deprem ülkemizin gerçeğidir ve gerekli önlemler alınmalıdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum."



Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: DHA

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