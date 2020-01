KILIÇDAROĞLU: DEPREME KARŞI ÖNLEM ALMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriçi Grubunun düzenlediği ' İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları', bugün Topkapı Akgün Otel'de gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Program Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici de katıldı. Suriçi Grubu Başkanı Nedim Abi'nin açılış konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allahtan rahmet diliyoruz. Yarılıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

"BÖYLESİNE ACI BİR GÜNDE SİYASİ POLEMİKLERDEN UZAK DURMAMIZ LAZIM"

Depreme karşı önlem almanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünceleri bir zenginlik olarak gördüğümüz andan itibaren aynı masada oturup sohbet edebilir, tartışabilir konuşabiliriz. Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle ama depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor. Ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor, bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var. Bunların önlemlerini beraber alacağız. Onu veya bunu suçlayarak, ötekileştirerek değil. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım. Benden pek çok şeyi belki de sorup öğrenmek isteyebilirsiniz ama izin verirseniz ben bugün yaşadığımız sorunlar var Türkiye 'de bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız, izin verirseniz ben bu toplantıda bu çerveçede düşüncelerimi ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN HER KESİMİ BİRLİK İÇİNDE BÖLGEYE YARDIM EDİYOR"

Toplumun her kesiminin felaket anlarında birlik içinde hareket ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan olaylar dolayısıyla hemen arkadaşlarımı aradım, sayın valimi aradım, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adanın Büyükşehir Belediye Başkanları görevle bölgedeler. Ekrem bey o bölgeye gitti. Hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürüyorlar. Yardım götürdüler. Elbette ki beni mutlu eden şu, zaman zaman kavga ederiz, tartışırız ama toplumun her kesimi böyle zamanlarda birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Bu çok güzel bir duygu ve bu duyguyu bütün yurttaşlarımla paylaştığım içinde son derece mutluyum. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde bir felaket yaşanıyorsa, böyle zamanlarda tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların hepsi düzelir ve Türkiye inşallah bu süreci daha z hasarla atlatmış olur" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 5 TEMEL SORUNU VAR"

Konuşmasında Türkiye'nin 5 temel sorunu sıralayarak çözüm önerileri sunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Eğitim bunlardan birisidir, daha iyi bir eğitim olmalı. Dış politika sorunumuzdur. Bölgemiz ateş çemberine döndü. Müslüman dünyasında kan akıyor. Biz bunları düşünmek zorundayız. Ekonomide ciddi sorunlarımız var, geçinemeyen insanlar var. ve dediğim gibi toplumsal barış açısından ciddi sorunlarımız var. Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız, tasada ve kıvançta birlikte olmalıyız. Yaşadığımız bölge, kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama vatanımız, bayrağımız bir. Aynı vatanda huzur içinde birlikte yaşayabilmeliyiz. ve demokrasi açısından sorunlarımız var. ve demokrasi açısından sorunlarımız var. Peki bu sorunları Nasıl aşabiliriz? Türkiye 4 aşamalı bir strateji izlemek zorundadır. Bu stratejinin birinci ayağı demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu neyi getiriyor can ve mal güvenliğini getiriyor. Herkesin can ve mal güvenliğinden hukuk önünde emin olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Tabii demokrasi derken, aklı kullanmama derken bir şeyi asla göz ardı edemeyiz. Nedir o? Devlet dediğimiz kurum. Devlet adalet ile yönetilir. Peki adaleti nasıl sağlıyoruz devlette? Liyakat ile. Yani işi ehline vererek sağlıyoruz. O nedenle biz ısrarla liyakat ve adalet kavramını dile getiriyoruz. Devlette genel müdür olmak için uzun bir yol kat etmek lazım. Bir birikim, bir tecrübeye sahip olmanız lazım ama bakan olmak için sadece iki şeye ihtiyaç var. savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devletle siyaset arasındaki kurumu bu açıdan bilmeniz lazım. İkinci önemli ayak Türkiye'nin üretmesidir. Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım. Tarlada, fabrikada, üniversitede, sanatta üretmesi lazım. İnsan oğlu neredeyse orada üretmesi lazım"

"ORTADOĞU'YA BARIŞI VE HUZURU GETİRMEMİZ LAZIM"

Ortadoğu barış ve İş birliği teşkilatı kurulması gerektiğini de dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin İran, Irak, Suriye ve acilen bir araya gelmesi lazım. Görüşmeleri lazım. Ortadoğu'ya barışı ve huzuru getirmemiz lazım. Komşuda yangın varken o yangın size sıçrayabilir. Üçüncü strateji güçlü bir sosyal devlet. Birimiz çok zengin, birimiz açsak orada huzur olmaz. Huzur olması için herkesin karnının doyması lazım. Bunun için güçlü sosyal devlete ihtiyacımız var. herkese iş yaratamayabiliriz ama işsiz bir insanın akşam eve ekmek götürmesi lazım. Bir dördüncü stratej var, bunun asla unutulmaması lazım, sürdürülebilirlik. Bunun sürdürülmesi lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kılıçdaroğlunun açıklaması

-Toplantıdan detaylar

-Hediye takdimi

-Genel ve detay

- İstanbul