Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret ettiKılıdçaroğlu: "Kış gelmeden önce çadırda yaşayan insanlara prefabrik konut yapılmasında çaba var"

DENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde geldiği Denizli'de programı kapsamında önce Serinhisar ardından Honaz ilçelerini ziyaret ederek burada belediye başkanlarını ziyaret edip ardından vatandaşlara seslendi.Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinde son durağı ise ağustos ayında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Bozkurt ilçesi oldu. Kılıçdaroğlu burada yıkımın meydana geldiği ve bir çok yapının ağır hasar aldığı bölge ile ilgili Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu sonrasında ise depremde evi ağır hasar gören ve bu yüzden torunu ve kızı ile evinin bahçesindeki çadırda kalmak zorunda olan 70 yaşındaki Mevlide Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu yaraların sarılacağını ve kısa zaman içinde Doğan'ın evine kavuşacağını söyledi. Ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kış gelmeden önce, oturulamayacak evlerde olan şuanda çadırda yaşayan insanlara prefabrik konut yapılmasında çaba olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde daha uzun bir dönemde belediye binasının daha güzel yapılacak, inşallah. Sosyal dayanışmayı burada göstereceğiz, hiç kimse mağdur olmamalı depremde bile olmamalı. Bu ortamı oluşturmaya çalışacağız. Bizim siyaset anlayışımızda dayanışma içinde, herhangi bir belediyemiz vatandaş sıkıntıya düştüğü zaman o belediye öncelikle sorunu çözmek için, uğraşacak, eğer kapasitesini aşıyorsa diğer belediyelerimiz yardım edecek ve bu yeni siyaset anlayışımızı yaygınlaşarak sürdüreceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu son olarak ilçede en fazla yıkım ve ağır hasarlı yapının olduğu Tutluca Mahallesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada dedesi tarafından kucağına verilen 4 aylık Güneş bebeği sevdi. Kılıçdaroğlu buranın ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA