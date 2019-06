Kılıçdaroğlu: Destan yazdık ve bu bütün dünyada yankılanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı siyasal partiler olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Destan yazdık ve bu bütün dünyada yankılanıyor. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP artık 82 milyonun partisi, 82 milyonu kucaklayacağız, 82 milyonun sorunlarına odaklanacağız" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanan kalabalığa hitap ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasiye inananlarla gurur duyduğunu, demokrasiye inanan bütün dünyanın da Türkiye ile gurur duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. 'Bu darbeyi İstanbullular sonlandıracak' diye güveniyordum, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük" dedi.'HER ŞEY ADALET YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI'Kılıçdaroğlu, her şeyin adalet yürüyüşü ile başladığını vurgulayarak, "Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik, 'hak, hukuk, adalet' dedik, bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Engellemek istediler, bütün engelleri hep birlikte aştık. En son istanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına, bürokratlarına rağmen, insanlarımız baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı. Söylemiştim; 'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazandıracağız' diye. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandıracağız ve bunu güçlendireceğiz, bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de" diye konuştu.'KİMSE MAZBATAYI VERMEMEZLİK EDEMEZ'CHP'nin tüm örgütleri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte destek veren AK Parti, MHP, HDP ve Saadet Partili seçmenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Farklı siyasal görüşlerde olmakla birlikte demokrasi konusunda bir araya geldik, destan yazdık ve bu bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler, halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar" diye konuştu.'TÜRKİYE GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMELİ'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geniş tanımlı işsiz sayımız 8,5 milyona yaklaştı. 1 milyonun üstünde üniversiteli mezun gencimiz işsiz ve iş arıyor. Bu ülkenin işsizi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı, toplumun her kesiminde büyük bir huzursuzluk vardı. Şimdi hukukun üstünlüğünü birlikte yükselteceğiz, demokrasi çıtasını birlikte yükselteceğiz. Bizim gücümüz demokrasilerdeki en büyük güçtür" dedi.'İMAMOĞLU, İSTANBUL'U DÜNYA MARKASI YAPACAK'Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin üzülmesini istemediğini söyleyerek, "Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilirler; ama hiç kimse unutmasın; kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ankara'da bir tarih yazdık, sizler Mansur Yavaş'ı seçtiniz. Mansur Başkan, Ankara'yı cumhuriyetin Ankara'sı yapacaktır, kuruluşun ve kurtuluşun Ankara'sı yapacaktır. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu da 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Ekrem Başkan, mazbatasını alacak ve hakkı ikinci kez teslim edilecek. Bu her belediye başkanına nasip olmaz. 1 ay arayla 2 kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmek her kula nasip olmaz. Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Bundan sonra artık hiç birimizin önünde hiç bir engel yok. Artık biz birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız" şeklinde konuştu.'CHP, ARTIK 82 MİLYONUN PARTİSİ'Kılıçdaroğlu, herkesi kucaklayacaklarını belirterek, "Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP artık 82 milyonun partisi, 82 milyonu kucaklayacağız, 82 milyonun sorunlarına odaklanacağız. CHP, artık hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır, herkesin inancına saygı duyulacaktır. ve bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler belediye başkanlarımızın yurttaşlar arasında hiç bir ayrım yapmadığı güzel bir belediye başkanlığı istiyoruz. Bizler Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Aydın'da ve Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Şimdi yolumuz uzun; ama yolumuz güzel. Kararlıyız, inançlıyız, herkesi kucaklıyoruz, herkese selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Maltepe'de Adalet Yürüyüşünde şunu söylemiştim; 'Geldik bir duvara dayandık şimdi o duvarı yıkacağız.' O duvar parça parça yıkılıyor. Demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkese şunu söyleyeceğiz; herkesin düşüncesi saygındır ve her düşünceye saygı göstermek bizim temel görevimizdir" diye konuştu.

- Ankara