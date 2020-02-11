Kılıçdaroğlu: "Devletin kılcal damarlarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin en mahrem yerlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Araştırma önergeleri veriyoruz reddediyorsunuz, FETÖ'cülere methiyeler düzüyorsunuz" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gurup toplantısında konuştu.



Hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Kılıçdaroğlu,"İdlib'ten şehitlerimiz geldi. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, Ortadoğu'da egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmamalıdır. Askerlerimiz bu nedenle şehit olmamalıdır.



Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Onlar bu güzel vatanda hepimiz rahat yaşayalım diye canlarını feda ettiler" dedi.



Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir baba kendi çocuğuna yiyecek bir şey götüremezse, aylardır işsizlik çekiyorsa ve tek çare olarak kendini yakıyorsa hepimizin vicdan muhasebesi yapması lazım. Beni üzen bir vicdansızlığın altına bir kadının imza atmış olmasıdır. Burada 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım' dedim. Devletin en mahrem yerlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Çünkü bu yetkiyi ancak belli kişiler kullanabilir. O nedenle devletin kılcal damarlarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Araştırma önergeleri veriyoruz reddediyorsunuz, FETÖ'cülere methiyeler düzüyorsunuz. İktidardaki parti FETÖ'cüleri devletin kılcal damarlarına yerleştirirken ben bunların terör örgütü olduğunu bilmiyordum diyebilir mi? Devleti yöneten hiçbir yönetici söyleyemez". - ANKARA

Kaynak: İHA