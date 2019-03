Kılıçdaroğlu: Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım (3)

Kaynak: DHA

'BAY KEMAL, ÜLKENİN ONURUNU KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer'in tanıtıldığı toplantıya katıldı. CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, projelerinden bahsetti. "1 Nisan'dan itibaren tüm belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeronlara kadro vereceğiz. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir anlayışı inşa edeceğiz. Her proje beraberinde yüzlerce istihdam yaratacak. Biz bunları gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'nin en temel sorunu işsizlik. 7 milyonu aşkın işsiz var. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okul çocuğuna harçlık veremiyorsa sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Bay Kemal, namuslu adamdır. Bay Kemal, haram yemez. Bay Kemal, dürüst adamdır. Bay Kemal, ülkenin onurunu, namusunu korumak için her şeyi yapar."'TÜRKİYE TARİHİNDE ÖRNEK OLACAK'CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Seçer'den taleplerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün projelerin varlık nedeni huzurlu bir kent yaratmak. Mersinlilere düşen görev var. 1 oyu bile heba etme lüksümüz yok. Bir kenti birlikte yönetmek zorundasınız. Sorundan şikayet eden kesimlerle yakın bir diyalog kurmak zorundasınız. Sorunların nasıl çözüleceğini uzmanlarla oturup, konuşmak zorundasınız. Ondan sonra yol, yöntem belirleyip, hayata geçireceksiniz. Varsa bir sorun, mahallenin muhtarı ile konuşmak ve çözüm konusunda destek istemek, birlikte yönetimin temel koşullarından biridir. Kent planını Mersinlilerin oyuna sun ve bütün Mersin'in desteğini al. Çünkü kent planı, o kentin anayasası ise her vatandaşın gelecekte neleri yaşayacağını bilmesidir. Bu belki de Türkiye tarihinde bir örnek olacaktır" dedi.CHP'Lİ SEÇER: 'ESNAF MASASI' BİRİMİ OLUŞTURACAĞIZMersin'deki sorunları ekonomik, sosyal ve çağdaş kentleşme olarak 3 başlık altında topladıklarını dile getiren CHP'li Vahap Seçer ise belediye başkanlığı görevine gelmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Seçer, "Bütün kötülüklerin anası yoksulluktur. Toplumu kalkındırırsak, Mersin'in refah düzeyini yükseltirsek, insanların gideceği işi olursa her şeyi çözeriz. Mersin'de yatırım yapacak yatırımcıyı, havaalanında önümü ilikleyerek karşılayacağım. Esnaf arkadaşlarımın sorunlarına anında çözüm bulacak bir birim oluşturacağız ve bu birimin adına 'Esnaf Masası' diyeceğiz. 120'den fazla proje hazırladık. Bölgemiz, Türkiye'nin en fazla kamyon ve TIR parkına sahip bölgesi ancak Mersin'in bir lojistik merkezi yok. Göreve gelir gelmez hem lojistik merkezinin hem de nakliyeciler sitesinin oluşmasını sağlayacağız. Mersin'de süs bitkisi üreticilerini bir araya getireceğiz ve onların ürünlerini alıp kenti öyle güzelleştireceğiz" diye konuştuKadınların mutlaka ekonomi hayatında olması gerektiğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:"Toroslar'ın eteklerinde kantaron otu var, kozmetikte kullanılan. Kadınlarımız bunun yağını çıkarsın, belediye olarak bunları biz alalım, marka yaratalım. Kadını ekonomik hayata katacağız, katmalıyız. Turizm önemli ama hiçbir yatırım yok. 4 turizm merkezi ilan edeceğiz. Oralarda imar düzenlemesi yapacağız. Butik ve marka otellerin bölgemize gelmesi için fırsatları yaratacağız. Yoksula, yaşlıya, engelliye, şehit yakınlarına, dul, yetim ve öğrencilere indirimli toplu taşıma ücretleri uygulanacak. Su fiyatları tarihin en ucuz noktasında olacak. Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı altında çok hizmetlerimiz olacak. Her mahalleye bir kreş yapacağız, öğrenci yurtları yapacağız. Mersin, engellilerin daha rahat yaşayacağı bir yer haline gelecek. Mersin'de yaşayıp, denizi görmeyen engelliler, sahilde yürümeyen yoksullar, yaşlılar var. Onlara sahip çıkacağız. Böceğin, kurdun, kuşun, Allah'ın yarattığı her canlının belediye başkanı olacağım."Kentteki en büyük sorunlardan birinin de ulaşım olduğuna dikkat çeken Vahap Seçer, metronun yanı sıra hafif raylı sistemin çeşitlerinin hayata geçirileceğini söyledi.