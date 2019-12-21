Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Aralık ayı toplantısına başkanlık etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun Ankara'da otelde yapılan toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Onur Öymen ile CHP Eski Milletvekili Oğuz Oyan katıldı. 2 saate yakın süren toplantıda özellikle Suriye meselesi ve Doğu Akdeniz politikaları üzerinde üyeler genel başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi verirken toplantının ardından açıklama yapılmadı.