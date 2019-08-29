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Kılıçdaroğlu, disk başkanı ile beraberindeki heyeti kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

29.08.2019 14:27 Kılıçdaroğlu, disk başkanı ile beraberindeki heyeti kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Başkanları Aysun Gezen, Mehmet Bozgeyik, Türk Tabibler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Başkanı Selçuk Uluata'yı kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun makamından görüntüler

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aysun Gezen, Güncel

Kaynak: DHA

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