KILIÇDAROĞLU DİSK GENEL KURULUNDA KONUŞTU  (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 'da düzenlenen DİSK genel kurulunda konuştu.

DİSK 16. Olağan Genel Kurulu'nu Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştiriyor. Genel kurula CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sendika üyeleri katıldı.

"İNSANIN İNANCINI SİYASETE ALET ETMEMELİYİZ"

Türkiye'de 4 ayaklı bir strateji izlenmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu bu dört başlığı, demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik olarak sıraladı. "Bugünkü duruma nasıl geldik?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bugünkü duruma gelişimizin temel nedeni siyasette insan unsurunu göz ardı edip, insanın kimliğinden, inancından ve yaşam tarzından yola çıkarak bir siyaset oluşturmaya çalışmaktan oldu. Oysa insanın inancını, siyasete alet etmemeliyiz. Kimliğini ve yaşam tarzını malzeme etmemeliyiz. İnsanın inancına, kimliğine saygı duymalıyız. Herhangi bir kişi 82 milyondan herhangi bir kişi, bu üç nedenden ötürü ötekileştiriliyorsa hep beraber buna isyan etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"ÜRETİM SÜRECİNDEN KOPARILAN BİR TÜRKİYE AĞIR BEDELLER ÖDÜYOR"

Üretimin Türkiye için önemli olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye üretim sürecinden koparılan bir Türkiye'dir. Tarımda güçlü olması gereken bir Türkiye, neredeyse bütün tarım ürünlerini ithal eden bir Türkiye konumuna gelmiştir. Sanayinin pek çok alanında hammaddeyi dışarıdan almaktadır. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeni Türkiye'nin üretim sürecinden koparılmasıdır. Üretim sürecinden koparılan bir Türkiye ağır bedeller ödüyor. Size bu ağır bedelleri belli rakamlarla vereceğim. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Ayda bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanların sayısı 847 bin 643 kişi. 2019'un ilk 9 ayında elektrik faturalarını ödemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784 kişi. Doğalgazı kesilen 710 bin 364 hane var" ifadelerini kullandı.

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