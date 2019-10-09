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Kılıçdaroğlu: dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

09.10.2019 17:38Kılıçdaroğlu: dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: DHA

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