Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul etti
Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul etti.
18.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:24
Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul etti
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul etti
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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