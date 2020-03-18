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Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

18.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:05
Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi

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