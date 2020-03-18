Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
18.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi
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