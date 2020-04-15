Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşamın en büyük gücünü oluşturan sanatçıları kutladığını belirten Kılıçdaroğlu, sanatçıların mutluluğun ve umudun can damarları olduğunu ifade etti.

Sanatsız bir yaşam düşünemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Özellikle de geçtiğimiz bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun. Yaşasın sanat. " ifadesini kullandı.