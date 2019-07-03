- Kılıçdaroğlu, Düzce'de cenazeye katıldı

- Kılıçdaroğlu, Düzce'de cenazeye katıldıDÜZCE - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in Düzce'de kılınan cenaze namazına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin İletişim Koordinatörlüğünü yapan Okan Konuralp'in hayatını kaybeden babası Fuat Konuralp'in cenazesine katılmak için Düzce'ye geldi. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden gelen belediye başkanları, partililer ve yakınları katıldı. Fuat Konuralp'in cenazesi, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın helallik almasının ardından Konuralp Mahallesi Konuralp Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.