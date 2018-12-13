Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

13 Aralık 2018 Perşembe 13:16



13 Aralık 2018 Perşembe 13:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 11.15 sıralarında başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan evden ayrıldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı öğrenildi.(İHA)