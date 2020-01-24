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Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü.

24.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:45Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Valisi Çetin Oktay ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü. Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

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Kaynak: İHA

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