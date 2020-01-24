Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü (2)

'DUALARIMIZ, CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI İÇİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA,