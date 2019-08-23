Haberler» Güncel» Haber

Kılıçdaroğlu: emine bulut'un sözleri kadınların ortak çığlığı olmuştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur" dedi.

23.08.2019 16:53 Kılıçdaroğlu: emine bulut'un sözleri kadınların ortak çığlığı olmuştur


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Emine Bulut'un fotoğrafını paylaşarak, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.
ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Bulut, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   "Araştırma yoksa TÜBİTAK'ın fonksiyonu ortadan kalkıyor"
17:40   Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı
17:40   Günün özeti
17:40   Antalya'da bir sürücü 5 araca çarptı
17:39   Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünde görkemli kutlama
17:38   Başkan Sandıkçı: "Gençlerimiz geleceğimizdir"
17:38   Amasya'da uyuşturucu operasyonu