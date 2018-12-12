Kılıçdaroğlu: En Çok İsyan Etmesi Gereken Kurum Sendikalardır (2)

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR. UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR" CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Türkiye Barolar Birliği
Litai Konukevi'nde düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda konuştu. Konuşma sonrasında çıkışta İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin de kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır benimde en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.
Türkiye Barolar Birliği,Türkiye,Kemal Kılıçdaroğlu
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:44