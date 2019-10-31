Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 12'nci yılında saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdal İnönü, çok değerli bir bilim adamı, dürüst bir siyasetçi ve onurlu bir insandı. Siyasete espriyi, hoşgörüyü ve bugün çok ihtiyaç duyduğumuz uzlaşma kültürünü getirmişti. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA