Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konuşmasının bir bölümünde "Erdoğan'a bir çağrım olacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Reform açıklayacağına damadı paketleyip kapının önüne koysun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri parti grubundakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

"10 Kasım'da da Gazi Musfafa Kemal'i andık. Milyonlar da andı. Aramızdan ayrılışının 81. yılı. 81 yıl önce hangi duygu ve acı ile anıldıysa onların evlatları olarak 81 yıl sonra aynı duygularla andık. Mustafa Kemal'i anmak Mustafa Kemal'i anlamak başka bir şeydir.

12 Eylül askerlerinin öğrettiği Mustafa Kemal'i biz öğrenmiyoruz. Gardropp Atatürkçülüğünü anlamıyoruz biz. Mustafa Kemal demek üretim demektir, alın teri demektir. Musfata Kemal demek 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir.

"O ZAMAN ON BİNLERCE KİŞİ ÇALIŞIRKEN..."

Mustafa Kemal demek alın teri ve üretmek demektir. Ekonomide, sanayide, üniversitede, bilimde, sanatta her alanda üretmek demektir. Biz, Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale'de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor.

"İHALEYİ NE ZAMAN, NEREDE YAPTINIZ?"

Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum, değeri 20 milyar dolar. Sorduk, bunu 25 yıllığına BMC Grubu'na verdiler 'İhaleyi ne zaman, nerede yaptınız?' dedik. O fabrikanın kuruluşunda benim vergim var, babamın vergisi var. Sormak hakkım. 'Öğrenemezsin' diyorlar. Ya sen o fabrikada oluşan bütün sırları Katar Ordusu'na verdiniz. Niye? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş?

"O VAKFIN ADRESİ NERESİ?"

15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için para topladılar, o para nereye gitti? Yok. O vakfın adresi neresi? Yok. Telefonu kaç? Yok. Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var? Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığı'nda benim ne işim var?

"PAKET AÇIKLAYACAĞINA..."

Sayın Erdoğan diyor ki, '17 yılın sonunda özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık' Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim… İşsiz kardeşlerime sesleniyorum; Ak Parti döneminde 15 istihdam paketi açtılar, 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar… Bir şey çıkmadı. Erdoğan'a tavsiye, paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Artık yeter dememiz lazım, oturup düşünmemiz lazım. Herkesin aşı olsun istiyoruz."