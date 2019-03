Kılıçdaroğlu Esenyurt'ta Stk Temsilcilerine Seslendi

Kaynak: DHA

CUMHURİYET Halk Partisi( CHP ) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri, meslek odaları temsilcileri ve iş insanlarıyla Esenyurt 'ta bulunan bir özel otelde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri eşlik etti.Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Musluğu açtığınız anda beş çeşit vergi ödersiniz. Su aktığı anda beş çeşit vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınız anda dört çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa binersiniz vergi ödersiniz. Otobüse binersiniz vergi ödersiniz. Uçağa binersiniz, kefen bezi alırsınız vergi ödersiniz. Her şeyde vergi var, her vatandaş vergi ödedi. Hepimiz vergileri neden ödedik, bize hizmet etsinler diye. Vergi yetmez dediler, bizim vergilerimizle kurulan bütün devlet fabrikalarının üç aşağı beş yukarı tamamını sattılar. 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Vergi artı 70 milyar dolar. Eski para ile 480 katrilyon liralık borçlanma yaptılar. Hangi hizmeti yaptılar?" şeklinde konuştu."BU PARALAR NEREYE GİTTİ"Kılıçdaroğlu, "Köprü yaptık. İyi de köprüden geçerken benden para alıyorsun. Ben köprü yap diye vergi verdim. Vergi verdim köprüyü yaptın doğru. Ama köprüden geçerken benden yine para istiyorsun. Niçin? Neden istiyorsun. Vergi verdim ben. Yol parası, tünel parası her şey para o zaman vergi alma. Bütün bunlara rağmen 17 yıl sonra soğan kuyruğuna girdik. Neden? Bu paralar nereye gitti." dedi."HARCADIĞIN HER KURUŞUN HESABINI MİLLETE VERECEKSİN"Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin çıkış kaynağı şudur: Benim ödediğim verginin nerelere harcandığını siyaset kurumu söyler. Söylemek zorundadır. Demokrasinin özü odur. O nedenle belediye başkanlarına söylüyoruz harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Şehir hastaneleri yapılıyor kaça yapıldığını bilen var mı, hiç kimse bilmiyor. Üçüncü havalimanı yapıldı kaça yapıldığını bilen var mı, kimse bilmiyor. Peki, bu Güney Kore 'de olsa kıyamet kopardı, Japonya 'da olsa kıyamet kopar. Almanya 'da olsa kıyamet kopar. Benim vergimle yapıyorsun da kaça yaptığını söylemiyorsun. Bir devlet liyakat sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Adalet sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Yöneticilerin hesap vermesi demokrasinin temel kuralıdır. 'Ben hesap vermem' neden hesap vermiyorsun? Hiçbir demokraside böyle bir kural yoktur. Hesap vermek siyasetçi için onur ve gurur meselesidir. AK Partili kardeşlerim, 17 yıldır yönetiliyorlar, 17 yıl sonra biz neden soğan kuyruğuna geldik sadece kendilerine bu soruyu sorsunlar sandığa öyle gitsinler." diye konuştu."TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DÜNYA TARİHİNDE BİR İLKTİR"Kılıçdaroğlu, " Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya tarihinde bir ilktir, bir silah fabrikamızı biz Katarlılara sattık 25 yıllığına. Yüzde 49.9 hissesini. En büyük hissedardır. Niye satıyoruz, katar emiri bedava uçak verdi diye. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bedava verilen uçağa biner mi? Bedava verilen bir uçağa binerse yarın Katar Emiri 'in o uçaktan o uçağa benim sayemde biniyorsun' derse bu ülkede yaşayanların onuru incinmez mi?" ifadelerini kullandı.- İstanbul