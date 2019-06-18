Kılıçdaroğlu: "Gönül isterdi ki Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin"

- CHP TMM Grup ToplantısıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gelişiKılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup ToplantısıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi
bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."