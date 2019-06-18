18.06.2019 14:16
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Kılıçdaroğlu: "Gönül isterdi ki Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin"

- CHP TMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP TMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."Kılıçdaroğlu: Gönül isterdi ki Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin
Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

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