Kılıçdaroğlu: "Güçlü Bir Demokrasiye İhtiyacımız Var"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız var. Yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, can ve mal güvenliğine, tarafsız yargıya ihtiyacımız var. Bunların olmadığı demokrasi, demokrasi değildir." dedi.
Kılıçdaroğlu, Artvin
'de bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet döneminin en derin krizlerinden birinin ortasında olunduğunu, işsizliğin de artacağını savundu.
Toplumun önüne konulan bir reçete olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, kendilerinin bu konuda sorumlulukları olduğunu dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, krizin aşılması için Türkiye
'nin dört aşamalı stratejik dönüşüme ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Birincisi, güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız var. Yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, can ve mal güvenliğine, tarafsız yargıya ihtiyacımız var. Bunların olmadığı demokrasi, demokrasi değildir. Dolayısıyla eğer biz demokrasiyi savunup bütün kurumları ile hayata geçirebiliyorsak herkesin can ve mal güvenliği var demektir. Yerlisi, yabancısı da herkes gelir Türkiye'de yatırımını yapar. Eksik olan demokratik standartlardan sürekli geriye gidiyoruz ve hiç bir büyük yabancı yatırımcı gelip yatırım yapmak istemiyor. Çünkü, yarın sabah kalkar birisi benim mal varlığıma el koyarsa ne olur? Yargı bağımsız ve tarafsız değil. Bunun sağlanması lazım."
Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Gerçek anlamda Türkiye üretmiyor. Eğer Türkiye üretseydi saman mı ithal ederdik? Türkiye üretseydi 200 ton sıfır gümrüklü patates mi ithal ederdik? Türkiye üretseydi soğan, mercimek, fasulye, soya, mısır mı hangisini sayayım. Sadece Yunanistan
'dan 2018 yılında satın aldığımız pamuğun miktarı 113 milyon dolar. 15 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Türkiye'de tütün mü yoktu? Neden bu hale geldi? Neden Türkiye üretimden koparılıyor?"
"İki Trakya
büyüklüğünde alan ekilmiyorsa milleti nasıl doyuracağız?"
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımdan çekilmesi tavsiyelerinin yapıldığını, Dünya Bankasını'nın "ister ek, ister ekme" diyerek destek parası verdiğine işaret ederek, "Vatandaş ekmedi, 'nasıl olsa hazır para geliyor' dedi, destekleme. Sonunda ekilmedi. İki Trakya büyüklüğünde alan Türkiye'de ekilmiyor. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa nereden alacağız, milleti nasıl doyuracağız? Dışarıdan ithal ederek." diye konuştu.
Batı'da, Türkiye'yi beslemek için ülkelerin kavgaya tutuştuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim bundan haberimiz yok. Sıradan bir vatandaşa göre sorumluluklarımız fazla. Benim sorumluluğum kadar, meslek kuruluşlarının, muhtarların da sorumulukları var. Türkiye'nin ikinci temel stratejik halkası üreten Türkiye. Üretmek çok değerlidir." dedi.
Kılıçdaroğlu, üretmeyen ülkelerin geleceğinin olamayacağını vurgulayarak, "Neyi üretecek? Katma değeri yüksek ürün mü üretecek? Elin oğlu geliyor bir çanta dolusu cep telefonu, bizim kazandığımızdan fazlasını kazanıyor. O zaman hangi ligde olacak Türkiye. Eğer katma değeri yüksek ürün üretecekse birinci lige çıkarız. Birinci lige nasıl çıkacağız? Üniversiteler bilgi üretecek. Eğer bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmiyorsa, o ülke katma değeri yüksek ürün üretemez." değerlendirmesinde bulundu.
"Bugün sokaktan geçinen insanların sayısı 6 milyon"
Önemli halkalardan birinin de güçlü bir sosyal devlet olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Güçlü bir sosyal devlet, devletin yoksulun yanında olması demektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, sağlıklı bir gelir dağılımı, işsizlikle mücadele, herkesin iş ve AŞ güvencesi demektir ama bugün sokaktan geçinen insanların sayısı 6 milyon. Eşleri, çocukları ile birlikte 24-25 milyon insan sokaktan geçiniyor. Bir kadının çöpten bir şeyler toplarken fotoğrafını gösterdiğim için kıyamet kopmuştu, 'vay efendim nereden çıktı', oysa bunlar bütün kentlerde var. Kağıt, plastik, yiyecek toplayan kişi var. 6 milyon kişi buradan geçiniyor."
Kılıçdaroğlu, işsizlik ve yoksulluğun olduğu bir ülkede barışın sağlanamayacağını dile getirerek, "İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Uyuşturucu bataklığına bakın. Niçin oluyor? Çoğu işsiz olduğu için. Başka bir çıkış yakalamak istiyor kendisi için." diye konuştu.
Sürdürülebilirliği sürekli kılmanın öneminli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devasa Osmanlı, 600 yıllık Osmanlı niye battı? Üretimden koparıldığı için. Osmanlı ne üretiyordu? Bir metre milli demir yolu var mıydı? Yok. Okuma oranı kadınlarda binde 8. Erkeklerde yüzde 5-8. Hangi sanayi ürünü vardı. Mustafa Kemal, Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı iş İzmir
'de iktisat kongresini toplamak olmuştur." dedi.
Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ürünleri satılarak sanayi kurulduğunu, demir yollarının, bankaların millileştirildiğini belirterek, "Osmanlı'nın parasını basacak bankası yoktu. İlk milli paramızı 1930 yılında Merkez Bankası
kurulduktan sonra basıldı. Geçmişi iyi bilemezseniz gelceğe sağlıklı bir yol belirleyemezsiniz. Bunlar miting meydanlarında anlatıldı mı? Biraz zor ama kanaat önderleriyle konuşulur. Sizin böyle bir sorumluluğunuz var." şeklinde konuştu.
"Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz" Kayseri
'de uçak fabrikasının kurulduğunu ve 1940'lı yıllarda Türkiye'nin uçak ve denizaltı ihraç ettiğine vurgulayan Kılıçdaroğlu, 1950 yılından sonra dışarıdan ithal edildiğini söyledi.
"Bir toplumu geriye götürmek istiyorsanız, teslim almak istiyorsanız ilk yapacağınız iş o toplumu üretimden koparmaktır." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Son 16 yılda Londra
'daki bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadardır? Türkiye devletinin ödediği faiz ne kadardır? 149 milyar dolar. Kim ödüyor? Bizler ödüyoruz. 149 milyar dolar ile ikinci bir Türkiye inşa edersiniz. Binlerce fabrika yaparsınız, işsizlik olmaz." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, işlerin zor olduğunu ama umutsuz da olmadıklarını dile getirerek, 2018 yılında 13 maddelik bildiri yayınladıklarını, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.
"Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir devlet kendi geleceğini planlar. Japonya
, Amerika
, Kanada
, Güney Kore
hepsi planlar. Türkiye Cumhuriyeti
'nin kalkınma planı var mı? 2019 yılıda kalkınma planı yok. En son kalkınma planının süresi 2018'de doldu. Kimin haberi var?"
Kılıçdaroğlu, demokratik yollarla her türlü sorunu aşacaklarını, görevden kaçmadıklarını sözlerine ekledi.
Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: AA