06.07.2019 23:07
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Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğün törenine katıldı.
Antakya'da bir otelde düzenlenen düğüne gelen Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş ile CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir tarafından karşılandı.
Başkan Savaş'ın kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu gelin Tuğçe Savaş'ın şahitliğini yaptı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını, eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünya evine giren geline verdi.
Aile cüzdanının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her ne kadar dışarıda erkekler desek de ailenin direği kadınlardır." dedi.
Aileleri tebrik eden Kılıçdaroğlu, genç çifte mutluluklar diledi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı otelin alt kısmında bulunan müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı (2)
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Hatay, Güncel

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