Kılıçdaroğlu: Hep Beraber, Huzur İçinde Yaşayacağız (2)

Kaynak: DHA

GİRESUN'DA SANAYİCİLERE SESLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun 'da, Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılarak, üyelere hitap etti. Türkiye 'de üretimin önemli olduğunu, üretimle ülkede huzur olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Üretirseniz herkesin işi olur, aşı olur. Her evde, mahallede, bütün Türkiye'de huzur olur. Kim söylüyor bunu? Hayatın her alanında herkes bunu söylüyor. Her alanda üretmemiz lazım. Üniversitede bilgi üretilecek. Sanayide makine, diğer şeyler üretilecek. Kültürde, sanatta üreteceğiz; yazarımız, gazetecimiz, bilginlerimiz olacak. Bütün her alanda bilgi üretmeliyiz, alın teri üretmeliyiz" diye konuştu. Karamsar tablo çizmediğini; ancak geçmişin de hatırlanması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Egemen güçlerin bizi nereye getirdiğini düşünün, ona göre karar verin. Hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye saman, nohut, fasulye ithal edecekti. 200 bin ton patates aldık, sıfır gümrükle gelecek. Bu memlekette patates ekecek yer mi kalmadı? Hepimiz bir bayrak altında yaşıyoruz. Beraber, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hepimizin işi, aşı olursa o memlekette huzur vardır" dedi.'KİM ALIN TERİ DÖKÜYORSA DESTEK VERİLMELİ'Üretimin önemine vurgu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye aydınlığı, gücü, büyümeyi nasıl yakalar? Türkiye dört ayaklı strateji izlemek zorundadır. Adalet, güçlü bir hukuk devleti, herkesin can ve mal güvenliği, hukukun üstünlüğü, siyasetten arınmış mahkemeler. Birinci ayak budur. Bir ülkede adalet yoksa hiç kimse orada yatırım yapmaz. İkinci ayak, üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Kim alın teri döküyorsa her türlü destek verilmeli. Eken, üreten desteklenmeli. Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye lazım. Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet. Dördüncü ayak ise bunların sürdürülebilirliğidir" diye konuştu.'GELECEĞİ PLANLARSANIZ BEKA SORUN OLMAZ'Memlekette kavga değil, huzur olmasını gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Bir ülkenin bekası geleceği planlayamamaktır. Geleceği planlarsanız beka sorun olmaz. Geleceği planlayamazsanız sorun çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı var mı şimdi? Yok. 2018'de son kalkınma planı süresi doldu. 2019, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok. Sorun kime istiyorsanız. Nerede Devlet Planlama Teşkilatı ? Eskiden öyle bir teşkilat vardı, o teşkilat da yok şimdi. Ben düşünüyorum, benim sorumluluğum var; ama sizin de sorumluluğunuz var. Ben kavga istemiyorum. Ben memlekette huzur istiyorum. Elbette siyasetçiler birbiriyle bir ağız dalaşına girebilirler, ben bunu da anlayışla karşılarım, eyvallah. Ama bir şey var ki Türkiye'nin üretmesi lazım. Türkiye üretimden bilinçli olarak koparıldı. Bizim ne işimiz vardı Suriye 'de? Allah aşkına niye gittik oraya? Egemen güçler, Türkiye'yi her dönem kullanmak istemişlerdir. Batı'nın egemen güçleri, koçbaşı olarak Türkiye'yi görmek istemişlerdir. 'Şuraya saldır, buraya saldır'. Niçin? 'Ben istediğimi senin sırtından yerine getireyim' diye. 'Suriye'de iç savaş var' dedim, kıyamet koptu. Doğru. Kim kimi öldürüyor? Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. O da bağırıyor 'Allah Allah' diye, o da bağırıyor 'Allah Allah' diye birbirlerini öldürüyor. Silahı kim veriyor? Batı'nın egemen güçleri. 'Buyurun beyler, size silah da getirdim' diyor. Bunu yukarıdakiler niye düşünmüyorlar? Yazık günah değil mi? İslam dünyasında insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Niye öldürülüyorlar? Çünkü aşağıda petrol var. Onun için. Kimi kullanıyorlar? Türkiye'yi. Onun için kendini kullandırtmayacaksın."